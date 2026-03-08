“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一が「桃鉄」2ショット＆秘話 「ぼうし似合う!!」「2人とも可愛いーーーー」
ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”ペアの三浦璃来（24）が8日、自身のXを更新し、木原龍一（33）との「桃鉄」2ショットを披露した。
【写真】“りくりゅう”三浦璃来、木原龍一と「桃鉄」2ショット
7日放送のTBS系『王様のブランチ』に生出演。三浦は「TBS『王様のブランチ』生出演後に桃鉄グッズをプレゼントしていただきました。ありがとうございます！」と帽子をかぶり、木原と仲良く並んだ。手には、たくさんのプレゼント。
また、「龍一君に『銀河鉄道カード使ったら最下位になってもボンビーつかないよ！』と自信満々に言ったのに、ちゃんとボンビーついててちょっと怒られました笑」とユーモアを交えた。
ファンからは「ぼうし似合う!!」「2人とも可愛いーーーー」「桃鉄グッズもらえて、よかったねぇ〜」など、多数の声が寄せられている。
