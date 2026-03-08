【WWE】SMACK DOWN（3月6日・日本時間7日／オレゴン・ポートランド）

【映像】よく見ると…最恐美女が日本人レスラーへ“匂わせ”

タッグチームは一時解消でも、心はひとつ。“最恐”女王と人気日本人女子レスラーの絆を感じさせる「匂わせ」をファンが即発見。話題となっている。

日本時間7日放送のWWE「SMACK DOWN」に、WWE女子スーパースターのリア・リプリーが登場。先日のプレミアムライブイベント「イリミネーション・チェンバー」に勝利し、4月に行われる「レッスル・マニア」でのWWE女子王座への挑戦権を獲得。この日は王者ジェイド・カーギルとのマイク合戦に臨んだ。

お馴染みの刺々しいパンクロックなボンテージギアで登場したリアだったが、ファンはすぐさまある“匂わせ”に注目。なんとリアのヘアピンがローマ字で“IYO”の形をしていたのだ。これには視聴者も「ヘアピンがIYO？」「カッコよ」「ピンにイヨ」「オーラあるなあ」などと反応。

“IYO”とはもちろん、WWE日本人スーパースターのイヨ・スカイのこと。かつてライバル関係にあったイヨとリアは昨年タッグを結成。一時は女子タッグ王座にも輝くなど抜群のコンビネーションと仲良しっぷりで人気を博したが、2月いっぱいで惜しまれつつも袂を分かつ決断を下していた。

イヨとリアの“RHIYO”ファンにとっては嬉しいサプライズとなったこの場面。なおイヨは今後も「RAW」ブランドに出演し、AJリーが新たに戴冠したWWEインターコンチネンタル王座にチャレンジすることが決まっている。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）