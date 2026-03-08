野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の１次ラウンドＣ組で、日本代表「侍ジャパン」は８日、東京ドームで豪州と対戦する。

この試合は天皇陛下が観戦される「天覧試合」となる予定だ。（デジタル編集部）

そもそも「天覧試合」とは何か。天覧試合とは、天皇陛下が直接ご覧になるスポーツや武道などの試合のことを指す。宮内庁によると、野球の国際試合の天覧試合は、１９６６年１１月に昭和天皇が香淳皇后と全日本―ドジャース戦を観戦して以来、５９年４か月ぶりとなる。

また、プロ野球の天覧試合といえば、１９５９年６月２５日の巨人―阪神戦が語り継がれている。４−４の同点で迎えた九回裏、打席に立ったのはプロ２年目だった長嶋茂雄さん。２ボール２ストライクから、長嶋さんは内角高めの球を捉えると、打球は左翼席に入った。両陛下が退出される予定の５分前にサヨナラ本塁打を放った天覧試合はプロ野球史にも刻まれている。

宮内庁は８日、天皇、皇后両陛下と長女愛子さまが豪州戦を観戦されると発表した。両陛下のＷＢＣ観戦は、皇太子時代の２００９年３月に、日本―中国戦を観戦されて以来となる。今回の天覧試合でも、ドラマチックな展開になるかどうか、注目される。