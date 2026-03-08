◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026 グループステージ第2節 日本11-0インド（日本時間7日、オーストラリア）

ハットトリックを達成した宮澤ひなた選手と植木理子選手が、11得点で快勝しノックアウトステージ進出を決めた一戦を振り返りました。

この日のなでしこジャパンは立ち上がりから主導権を握ると、前半4分に山本柚月選手の代表初ゴールで先制。さらに13分には長谷川唯選手、20分と35分には宮澤選手が決め4点目を奪うと、前半アディショナルタイムには清家貴子選手がPKを沈め、5点リードで前半を折り返します。後半も勢いは止まらず、植木選手がハットトリックを達成。さらに土方麻椰選手の代表初得点や宮澤選手の3点目などが生まれ、大量11得点を奪いました。

代表で自身初のハットトリックを達成した宮澤選手は、試合後のインタビューで「素直にうれしいですし、チームとしても2列目からの飛び出しなど、いろいろな形で得点できたのは良かったです」とコメント。

初戦で苦戦したことを踏まえ「この試合はなるべく早い時間に得点しようとイメージを共有していました」と明かし、「実際に早い時間帯に先制できたことで、気持ちの面でも落ち着いて試合を進められたと思います。いろんな形で崩してゴールにつなげられたことはチームとしても収穫だったと思います」と手応えを語りました。

同じくハットトリックの活躍を見せた植木選手は「代表で久しぶりにゴールを決められて、その中で（代表で初めての）ハットトリックまでできたことはうれしいですし、フォワードとして結果を出せたことにほっとしています」と話します。

自身のゴールについては「1点目はニアに入る形が自分の強みですし、土方選手とも長く一緒にプレーをしてきたので、いいタイミングで入れました。3点目も林選手が自分の特長を分かってくれていたからこその形だったと思います。」と分析。「クラブでは自分の課題に向き合う時間が多いですが、代表ではこれまで積み上げてきたフィニッシャーとしての役割を出せるので、そのことに感謝しながら、これからの厳しい試合でも結果につなげていきたいです」と、次戦へ向けて意気込みを語りました。

大量11得点で2連勝を飾った日本は、グループ首位突破をかけて10日にベトナムと対戦します。