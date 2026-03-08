image: 無印良品 無印良品「撥水 リップストップ ボストンバッグ」 6990 円（税込）

軽くて丈夫で使い勝手がいいバッグを作る無印良品。新作バッグが出るとなるとチェックせずにはいられないのは、私だけじゃないはず。

そんな無印良品が、軽くて丈夫なリップストップ生地を使ったバッグシリーズ4種類を発売しました。旅行用サブバッグやジム用バッグ、軽さ重視のコーデなどで活躍してくれること間違いなしなんですよ。

image: 無印良品

リップストップ生地は、ナイロン地に強度の高いポリエステル糸を格子状に織り込んだ素材のこと。パラシュートやテントなどのアウトドア用品にも使われるほど軽くて破れにくいそうです。

撥水加工も施されているから、使い勝手が良さそう。

image: 無印良品 無印良品「撥水 リップストップ ボストンバッグ」6990 円（税込）

リュックやショルダーバッグは荷物の量に合わせて形を変えられるドローストリング仕様で、荷物が少ない日は小さくまとまるのも嬉しいところ。

image: 無印良品 無印良品「撥水 リップストップ ショルダーバッグ」3990円（税込）

キャリーケースに入れておけば、現地でサッと出して使えるサブバッグとして活躍してくれます。

image: 無印良品 無印良品「撥水 リップストップ リュックサック」4990円（税込）

リュックは270gと軽量で、価格は約4990円と5千円以下。ちょっとした日帰り旅行から、街歩き、ジム用まで守備範囲が広いのも魅力です。

もちろんデイリー使いにも

image: 無印良品 無印良品「撥水 リップストップ ミニ ショルダーバッグ」2990 円（税込）

ミニショルダーは、財布・スマホ・飲み物など日常持ちに必要十分なサイズ感。大きなメッシュポケットで中身が見やすそう。

無印良品らしいシンプルデザインだから、コーディネートしやすそうなのもいいですよね。それこそ、サブバッグとして忍ばせておくのにピッタリです。

カラバリは、黒、ライトグリーン、モカブラウンの3種類。どれも素敵ですよ。

Source: 無印良品