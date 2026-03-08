ＷＢＣの韓国代表は８日、東京ドームでの台湾戦で延長１０回に４―５で惜敗。１次ラウンドＣ組で１勝２敗となり、４大会ぶりの８強入りが厳しい状況となった。

シーソーゲームとなった中、韓国は１点を追う８回二死一塁からキム・ドヨンの適時二塁打で同点。しかし、無死二塁から始まるタイブレークとなった１０回に無死一、三塁の場面でスクイズを決められ、決勝点を奪われた。前日７日は前回大会覇者の日本代表から３点を先制しながら逆転負け。この日も６回に１点をリードしたが、台湾の底力に屈した。

韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「またも東京惨事」との見出しとともに「大変なことになった。韓国が台湾に敗れた」と速報した。ただ、可能性がゼロになったわけではない。９日にはＣ組最終戦となるオーストラリア戦を控えている。

同メディアは「今や『可能性の計算』をしなければならない」と突破条件を列挙。この日行われる２勝同士の日本代表―オーストラリア戦でオーストラリアが敗れた上で、韓国は９日の直接対決で勝利する必要がある。すると、韓国、オーストラリア、台湾が２勝２敗で並び、失点数が少ないチームが２位となる。

しかし、勝敗の上にさらなる条件もあり、同メディアは「（９日に）オーストラリアに必ず勝利し、５―０以上の勝利でなければならない。５点差で勝利しても最少失点に抑えなければならない。韓国が１０―５でオーストラリアに勝利した場合、台湾がグループ２位となる」とさまざまなケースを想定。敗戦ショックは大きそうだ。