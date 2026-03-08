比嘉愛未、介護職の父が描いた巨大アート公開「感動した」「情熱が伝わってくる」の声
【モデルプレス＝2026/03/08】女優の比嘉愛未が3月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。父親による巨大アートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】39歳朝ドラ女優「気持ちが明るくなる」介護職の父が描いた“大作”アート
比嘉は「父のArt 介護施設の空間を明るく照らす大作」「素晴らしい」とつづり、父親の描いた巨大な絵画を公開。白い雲が浮かぶ青空を大きなクジラが泳ぎ、色鮮やかな虹が描かれた見事な壁画を披露した。
また、「慣れ親しんだ職を離れ40代で一から介護職を志し、歩んできた父。それから20年」と父の経歴を紹介。「父の願いは、出逢えた人生の先輩たちを癒すこと この絵を観てその想いのつよさを実感した」と絵に込められた父親の情熱に触れ、「やはりうちの父、やりよるな」とユーモアを交えて称賛した。
この投稿に、ファンからは「お父様のアート、本当に素敵」「色彩が豊かで、気持ちが明るくなる」「情熱が伝わってくる」「素晴らしい親子関係に感動」「施設の方々もきっと癒されますね」「40代からの挑戦、尊敬する」「お父様の話に感動した、すばらしいお父様ですね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆比嘉愛未、父の巨大アートを披露
