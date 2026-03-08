プッチンプリン（江崎グリコ）と、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」が初めてコラボレーションする「みんなともだち♬♩みんなで“プッチン”キャンペーン」が、4月1日（水）から始まる。

「みんなともだち♬♩みんなで“プッチン”キャンペーン」4月1日（水）から

今回はデビュー30周年を迎えるポムポムプリンとのコラボレーションで、オリジナルグッズが当たるキャンペーンや、限定パッケージの商品がお目見えする。

ポムポムプリンが描かれたオリジナル限定コラボパッケージで、「Bigプッチンプリン 160g」、「プッチンプリン 67g×3」、「植物生まれのBigプッチンプリン 155g」、「植物生まれのプッチンプリン 65g×3」、「Happyプッチンプリン 380g」が、4月6日（月）から販売される。

「Bigプッチンプリン」、「プッチンプリン」、「植物生まれのBigプッチンプリン」、「植物生まれのプッチンプリン」、「Happyプッチンプリン」オリジナル限定コラボパッケージ

また3月9日（月）からは「ちょこっとプッチンプリン カスタード 120g」が、ピクニックやクッキング、パーティーを楽しむキャラクターの外装パッケージで3種類登場。内ふたは5色の合計全15通りとなる。

オリジナル限定コラボパッケージ「ちょこっとプッチンプリン カスタード 120g」1袋プレゼント

内ふたにもポムポムプリン

ちょこっとプッチンプリンの内ふたは全5色

コラボレーションを記念して、抽選で「ポムポム“プッチン”アラモードグラス2個セット」などのオリジナル賞品が当たる。キャンペーンも実施。応募期間は4月1日（水）午前10時から5月29日（金）午後11時59分までとなる。



プッチンプリンとポムポムプリン」のコラボレーションはコラボ限定商品が3月上旬から順次発売。キャンペーンは4月1日（水）から実施される。

「ポムポム“プッチン”アラモードグラス２個セット」