生見愛瑠、美ウエストのぞく黒ドレス姿に絶賛の声「さらっと美しすぎて困る」「彫刻の女神みたい」
【モデルプレス＝2026/03/08】女優でモデルの生見愛瑠が3月7日、自身のInstagramを更新。美しいウエストをのぞかせた黒ドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳美人モデル「究極の美」ウエストチラリの黒ドレス姿
◆生見愛瑠、生誕祭で美ウエストちらり
3月6日に誕生日を迎えた生見は「24歳！」と報告。「本日は生誕祭でしたっ」と、自身の誕生日イベントを振り返り、「めるるずと過ごせて幸せな年になりそう ありがとうございました…嬉」と、ファンへの感謝をつづった。黒のノースリーブドレスに身を包み、ウエスト部分に入った切り込みからは美しいラインがちらりとのぞいている。
◆生見愛瑠の投稿に反響
この投稿に「誕生日おめでとうございます」「美しいシルエット」「スタイル神ってる」「さらっと美しすぎて困る」「黒ドレス、大人っぽくて似合ってる」「究極の美」「ギリシャ彫刻の女神みたい」「幸せな1年になりますように」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
