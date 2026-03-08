今春は“イエロー”が可愛い！【studio CLIP】40・50代が挑戦しやすい「差し色アイテム」

春になると気になるのは、気分まで明るくしてくれるカラー。なかでも今季注目したいのは、やわらかく肌なじみのいい淡いイエローです。派手すぎないので40・50代でも取り入れやすく、コーデの差し色としてシャレ見えに一役買ってくれそうです。今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】から、淡いイエローのアイテムをご紹介します。

顔映りがパッと華やかになるイエロートップス

【studio CLIP】「3ゲージリリヤーンニット」\3,990（税込）

ざっくりとした編み地が、春らしい軽やかさを演出するニットトップス。やわらかなライトイエローで主張しすぎず、ベージュやホワイトの延長で着こなせそうです。ゆったりシルエットで体のラインを拾いにくく、ブルージーンズと合わせるだけで季節感のある装いに。顔まわりに明るさをプラスできそう。

コーデが華やぐシャーリングスカート

【studio CLIP】「レーヨンシャーリングロングスカート」\6,990（税込）

ふんわり揺れるシルエットが魅力のロングスカートは、淡いイエローで優しい印象に。春のお出かけにもぴったりです。ホワイトやグレーのトップスを合わせれば、甘くなりすぎず大人バランスに仕上がります。ジーンズに重ねた上級者コーデにも挑戦してみて。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M