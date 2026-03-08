◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）

侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が、「天覧試合」となる１次ラウンド第３戦、オーストラリア戦（東京ドーム）を前にキャッチボールを行った。フリー打撃では１５スイングで９本のサク越え。右翼へ推定１５０メートルの特大アーチも放った。その後、キャッチボールに移り、二刀流調整を行った。

今大会は「指名打者」として出場選手登録され、投手としては登板せずに打者に専念する見込みの大谷。だが、ドジャースでは大会後のレギュラーシーズン開幕から投打の二刀流でフル回転することが期待されており、キャンプ中から投手調整も続けている。米アリゾナ州グレンデールのキャンプではすでにライブＢＰ（実戦形式の練習）でも登板した。

３日の強化試合・阪神戦（京セラドーム）前にはキャッチボールを行ったが、４日の公式練習（東京ドーム）ではグラウンドでの練習を行わず、５日の非公開練習も別調整で不参加。６日の台湾戦、７日の韓国戦（いずれも東京ドーム）前もフリー打撃を行ったもののキャッチボールは行わず、公の場でキャッチボールを行ったのは３日以来５日ぶりとなった。