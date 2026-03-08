お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（42）が8日、自身のインスタグラムを更新。沖縄への家族旅行を報告した。

「清武じぃじ美代子ばぁばと沖縄旅行 じじばばと行けるうちにたくさん行っとかないとね」と両親とともに沖縄に家族旅行に行ったことを明かし、1歳の愛娘とプールを楽しむ様子などを公開した。

「耳が遠くなった2人の会話は大声過ぎてずっと怒鳴り合いのケンカをしてるみたいですが、内容を聞いてみると孫が自分に笑いかけてくれたとか、ハイタッチしてくれたとかを自慢し合ってました」と明かした。

「いい旅になったのではないでしょうか テレビのボリューム35にされた時はブチギレちゃいましたが」とつづった。

「最近の娘は逆にわたしを寝かしつけてくれます トーントン」と記し、動画もアップ。愛娘とのエピソードも明かした。

この投稿に、フォロワーからは「幸せありがとう」「幸せのお裾分け」「理想です」「楽しそうで良いですね」「慎吾くん素敵な旅行になりましたね」「じぃじとばぁばも嬉しいね」などの声が寄せられている。

藤森は24年4月、ゲスト出演したTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）で一般女性との結婚を発表。同年11月には長女が誕生。妻については元タレントのスポーツインストラクターで、昨年「27」歳とのちに告白した。