阿部亮平、大河『豊臣兄弟！』出演 石成友通役で2年連続大河
俳優の阿部亮平が、仲野太賀主演のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演することが発表された。阿部は三好三人衆の一人・石成友通を演じる。阿部の大河ドラマ出演は2年連続となり、戦国時代を舞台にした作品への参加は今回が初となる。
【写真】新キャスト7人を紹介！長宗我部元親の姿も…
同作は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長の生涯を主人公に描く戦国ドラマ。阿部が演じる石成友通は、近畿で勢力を誇った三好氏の重臣で、三好三人衆の一人。松永久秀とは深い因縁を持ち、織田信長が上洛すると激しく抵抗する人物として描かれる。
出演オファーを受けた際について阿部は「2年連続で大河ドラマに出演することになり、とても驚いた」と振り返り、「今回は初めて挑む戦国時代の作品ということで、どんな役を演じられるのかとても期待が膨らんだ」とコメントした。
撮影では初めての乗馬シーンにも挑戦。阿部は「まずは馬に乗る練習から始まった」と明かし、「見ているのとは違い、実際に乗ってみるとこんなにも難しいのかと思った」と振り返る。練習初日には「お尻の痛さと足の筋肉痛にひどく襲われた」としながらも、「慣れてくるとこんなにも楽しいのかと感じた」と語り、新たな経験への手応えをにじませた。
【写真】新キャスト7人を紹介！長宗我部元親の姿も…
同作は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長の生涯を主人公に描く戦国ドラマ。阿部が演じる石成友通は、近畿で勢力を誇った三好氏の重臣で、三好三人衆の一人。松永久秀とは深い因縁を持ち、織田信長が上洛すると激しく抵抗する人物として描かれる。
撮影では初めての乗馬シーンにも挑戦。阿部は「まずは馬に乗る練習から始まった」と明かし、「見ているのとは違い、実際に乗ってみるとこんなにも難しいのかと思った」と振り返る。練習初日には「お尻の痛さと足の筋肉痛にひどく襲われた」としながらも、「慣れてくるとこんなにも楽しいのかと感じた」と語り、新たな経験への手応えをにじませた。