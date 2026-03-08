◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC チャイニーズ・タイペイ5ー4韓国(8日、東京ドーム)

韓国が1次リーグ第3戦でチャイニーズ・タイペイに1点差で敗れ、1勝2敗となりました。

前日、日本代表・侍ジャパンに6-8で敗れた韓国はこの日チャイニーズ・タイペイと対戦。

6回に2本目のホームランを打たれ、追いかける展開の中、6回裏にキム ドヨン選手の2ランホームランで逆転。8回に再び勝ち越しを許しますが、そのウラすぐに同点に戻す粘りを見せます。

試合は延長に入り10回のタイブレーク、先行のチャイニーズ・タイペイは執念の送りバントとスクイズで得点。そのウラ韓国は得点1アウト3塁を作りますが得点することができず、あと一歩で敗れました。

最後のバッターとなったのはこの日3打点をあげたキム ドヨン選手。ライトファウルフライとなりチャイニーズ・タイペイが歓喜に沸く中、韓国の選手たちは悔しさを抑えるように3塁ファウルラインに一列になり、スタンドに向かって頭を下げました。

前日も侍ジャパンに最後のアウトを取られた後も応援したファンへ一礼し、感謝を表しました。