3度目の復活は「3000台限定」です

2026年3月5日、ホンダは4代目となる新型「インサイト」を初公開しました。日本では4年ぶりの復活ですが、新型はこれまでのハイブリッドカーからBEV（バッテリー式電気自動車）へと転身を図りました。どういった事情があるのでしょうか。

1999年に登場した初代インサイトは、ホンダが最先端の環境技術が注ぎ込んで作ったハイブリッドカーでした。ボディは後輪をスパッツで覆った2人乗りのクーペタイプで、空気抵抗は極限まで削減されています。また外板などには初代「NSX」と同様のアルミニウム合金を使用するなど、徹底した軽量化にも挑戦。燃費は当時の量産ガソリン車で世界最高の35km/L（10・15モード値）をマークしました。

初代インサイトは2006年に生産を終了したものの、2009年には5人乗りの5ドアハッチバック車となった2代目インサイトがデビュー。今度は価格の安さにこだわった、現実的なエコカーとして大々的にアピールしました。しかし、ライバルであったトヨタ「プリウス」（2代目、3台目）には販売面で及ばす、2代目は2014年に販売終了。2018年には4ドアセダンとなった3代目インサイトが発売されましたが、販売は伸びず、2022年にラインナップから姿を消しています。

1代ごとに復活と消滅を繰り返してきた「インサイト」の車名は、今回クロスオーバーSUVタイプのBEVモデルの車名として3度目の復活を果たします。ベースとなったのは、中国市場で合弁会社の「東風ホンダ」が販売している「e：NS2」というモデルであり、日本向けのホンダ車としては初となるアロマディフューザー機能を採用するなど、中国の現地ニーズを色濃く反映したモデルのようです。

一方、ホンダは来年2027年に新型BEV「０（ゼロ）」シリーズの発売を控えています。０シリーズは新設計・新世代のBEVとして開発されているモデルであり、「サルーン」「SUV」「α（アルファ）」の3タイプが用意されます。

こうしたなか中国から投入される新型インサイトは、いわば０シリーズ登場までの“つなぎ”の役割を担う見込みで、販売は3000台限定と発表されています。

ちなみに中国には、もうひとつのホンダの合弁会社である「広汽ホンダ」があります。同社のラインナップには、e：NS2とデザイン違いの兄弟車「e:NP2」も設定されています。