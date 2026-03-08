「棄権も考えました」島田麻央が涙の世界ジュニア4連覇 体調不良で前日は起き上がれず…「今季は苦しいことの方が多かった」
世界ジュニア選手権4連覇を飾り、涙を流す島田麻央(C)Getty Images
フィギュアスケートの世界ジュニア選手権が現地時間3月7日、エストニア・タリンで行われ、女子フリーで17歳の島田麻央が137.01点をマーク。ショートプログラム（SP）との合計208.91点で史上初となる4連覇を飾った。
フリーの点数が発表され、最終順位が確定した瞬間、島田は両手で顔を覆い、涙を流した。冒頭のトリプルアクセルこそ完璧に決めたが、3連続ジャンプでの回転不足や、スピンでもレベル2となるミスが出た。体調不良との闘いでもあった。
フィギュア専門メディア『Golden Skate』では、優勝した島田の談話を紹介。「昨日は体調が悪くてベッドから起き上がれず、棄権も考えました」と打ち明けている。フリー当日の練習でも通しでは滑れず、ジャンプを2本跳ぶのが精いっぱい。「6分間練習まで出場するかどうか分からなかった」と振り返るほど、コンディションは万全ではなかった。
それでもリンクに立ったのは、濱田美栄コーチの言葉が背中を押したからだった。「もし倒れても、私が助けるから大丈夫」。その一言で気持ちが変わったという。「やらなければいけないと思いました」と覚悟を決めた。
演技後、島田は安堵の表情を浮かべながら「今日は本当に疲れていました。でも最後まで滑り切ることができました。諦めずに滑り終えたことが、この結果につながったと思います」と語った。ジュニアGPファイナル4連覇を含め、同世代では圧倒的な強さを誇るが、今季は決して順風満帆ではなかったようで「良いことよりも苦しいことの方が多かったです」と回顧した。
来季から戦いの場は、シニアのカテゴリーに移る。「一度リセットして、新しい気持ちでスタートしたいです。これからも自分自身にさらに挑戦していきたい。シニアの大会でも全力で良い演技をしたいと思います」と島田。苦境を乗り越えた17歳の女王は、さらに強くなるはずだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]