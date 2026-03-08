◆オープン戦 阪神２―３巨人（８日・甲子園球場）

巨人・石塚裕惺内野手が「９番・ＤＨ」で２月２３日の楽天戦（那覇）以来、１３日ぶりにスタメン出場したが、２三振を含む４打数ノーヒットに終わった。スポーツ報知評論家の金村義明氏は、タイミングが取れずにスイングが小さくなっていることを指摘。ファームで打席に多く立ち、本来の打撃を取り戻すことを提言した。

石塚は可能性を秘めた素晴らしい選手だ。ただ、現状は大きく弓矢を引くような“割れ”がつくれずに、スイングが小さくなっている。本人は振っているつもりだろうが、７回は右飛で９回も中飛。左翼線に引っ張るような力強い打球が出てこないと、レギュラー定着は厳しい。

宮崎キャンプでフリー打撃やロングティーを見た時は、圧巻の飛距離に驚かされた。緩いボールだとしっかりタイミングを取って鋭い打球を放つことができるが、実戦では同じようなスイングができていない。ましてや１軍では投手のレベルが違う。２月序盤は打てていたが、この時期になると、ピッチャーが仕上がってきて、先発ローテ、セットアッパークラスも登板してくる。速くてキレのある真っすぐに対応できないから迷いも出ている。

１打席目は伊原の内角直球にタイミングが合わせることができずに見逃し三振。２打席目も木下の初球、２球目のスライダーを見逃して、続くストレートに遅れて空振り三振。技術面だけでなく、精神面でも追い込まれている印象だし、２軍でもう一度、フルスイングを取り戻すべきだろう。

打席数が少なかったとはいえ、高卒１年目の昨季の打率３割２分７厘（イースタン・リーグ）は立派な数字。潜在能力が高いのは間違いない。振る力、飛ばす力はあるし、一番難しいポイントと言えるが、あとはタイミングだけ。始動を早くして、初球から仕掛けていけるようになれば、一気に飛躍するはずだ。（スポーツ報知評論家）