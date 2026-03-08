元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが８日放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」に出演。飲みロケでハイテンションとなって、共演陣をあきれさせた。

ＭＣの博多大吉とはＮＨＫ時代に「あさイチ」で共演。本人を目の前に、「父親とか先生のようにアナウンサーを育てようという心意気でやってるから、怖いです」と当時のイメージを告白。「ちょっとかんじゃったり変な説明をすると、『ん？』っていう顔をされる」と回想した。

ＭＣの松岡昌宏は中川アナに対して、「地方のスナックみたい。なんでもよろこんでくれる。その明るさが天性のものだと分かります」と陽気キャラ認定。中川アナが「うたのおねえさん、いけますかね！？」とその気になれば、大吉が「いけるわけないやろ！ふざけるな」とバッサリ切り捨てた。

注目されることの多い衣装については、「フリーならミニスカート、ノースリーブを着られちゃったり。夏、最高に楽しかった。冬でも『肩出していいよ』と。ラテンなんで出してナンボなんです。谷間ＮＧ。ポリシーは守りながら」と力説。トーク中に突然、「あります。見ますか？仕込んでるの」とお尻の下からスマホを取り出して、自身のグラビア写真を披露。松岡は「やり方が銀座」とあきれるばかりだった。