CASETiFY×おぱんちゅうさぎコラボ発売！描き下ろしアートのスマホケースが可愛い

個性的なスマートフォンケースやテックアクセサリーを展開するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」から、人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」との初コラボレーションが登場。カラフルでポップな「おぱんちゅうさぎ x CASETiFY」コレクションが、2026年3月4日(水)日本時間17時より発売されます。完全描き下ろしアートを使用した特別デザインで、スマホやデバイスを可愛く彩るアイテムが勢ぞろい♡おぱんちゅうさぎの世界観が詰まった、ファン必見のコレクションです。

描き下ろしアートの限定コレクション

「おぱんちゅうさぎ x CASETiFY」コレクションでは、SNSでも公開されていない完全描き下ろしの限定アートワークを採用。

CASETiFYのアイコニックなテックアクセサリーに、おぱんちゅうさぎのユニークな魅力が詰め込まれています。

どんなに不憫な目に遭っても決して折れない心を持つ、おぱんちゅうさぎ。

本コレクションでは、ピザのデリバリーに奮闘する姿や雑誌のモデル姿など、思わずクスッと笑ってしまう可愛らしい日常がポップに表現されています。

毎日使うスマートフォンやデバイスを、遊び心たっぷりのデザインで彩ってくれるアイテムです。

遠藤さくらがアップトゥボーイ表紙9度目！40周年記念の豪華特集号に注目

スマホケースからアクセまで豊富なラインナップ

価格：スマホケース 6,050円～（税込）／テックアクセサリー 2,200円～（税込）

＜ラインナップ＞

スマホケース（Apple、Samsungデバイスに対応）

タブレットケース

カードホルダースタンド

グリップスタンド

スマホストラップなどテックアクセサリー

※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。

今回のコレクションでは、スマホケースをはじめ、さまざまなテックアクセサリーが展開されます。

中でも注目は、おぱんちゅうさぎの泣き顔や笑顔をモチーフにしたスマホストラップ。

やわらかなシリコン素材にハートをあしらったカラーリングで、いつものスマホケースに“不憫でかわいい”アクセントを添えてくれます。

さらに、ミニサイズとメガサイズの2種類のバンドルセットも登場し、特別価格で購入できるのも嬉しいポイントです。

オンライン＆全国店舗で販売

「おぱんちゅうさぎ x CASETiFY」コレクションは、CASETiFYオンラインストアと全国の店舗で販売されます。

発売日

CASETiFYオンラインストア：2026年3月4日(水)日本時間17時

実店舗：3月4日(水)各店舗オープン時間

販売場所：CASETiFY OSAKA 心斎橋店／札幌PARCO店／渋谷PARCO店／池袋PARCO店／新宿マルイ店／ルクア大阪店／広島PARCO店／アミュプラザ博多店／名古屋タカシマヤゲートタワーモール店／ニュウマン高輪店

おぱんちゅうさぎの可愛さを毎日持ち歩こう

「おぱんちゅうさぎ x CASETiFY」コレクションは、描き下ろしアートと遊び心あふれるデザインで、デバイスを楽しく彩る特別なアイテム。

スマホケースからストラップ、テックアクセサリーまで幅広く展開されているので、自分好みに組み合わせて楽しめるのも魅力です。

おぱんちゅうさぎの不憫でかわいい世界観を、毎日のスマホライフに取り入れてみてはいかがでしょうか♡