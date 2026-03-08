アンジャッシュ・渡部建が７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「渡部のサシ飲み」を更新した。

ゲストは、日本球界のレジェンド・松坂大輔氏。松坂氏は、横浜高校時代にエースとして１９９８年春夏全国制覇。高校を卒業後、ドラフト１位で西武に入団。初年度からエースとして大活躍し、２００７年にはポスティングシステムで米大リーグ、レッドソックスに移籍し日米で活躍した。

渡部に印象的だった対戦打者を聞かれた松坂氏は「たぶん、対戦率とかで言うと。一番打たれてるんじゃないですかね…」と振り返りながら、ダイエーで活躍し２００４年に三冠王に輝いた松中信彦氏の鮮烈な印象を明かした。

松坂氏は「打ち取った当たりが、いい所に運ばれるというか、そういうイメージがあるんですよね。インコースのカットボールを詰まらせた！っていうのが。振り切ったり上手くバットに乗せてるからヒットゾーンに飛ぶ」と振り返った。

松坂氏は、高校時代に対戦した宮崎県立高鍋高等学校のスラッガー・小澤正隆さんの名も挙げ「小澤くん。僕、たぶん、高校時代にホームラン打たれたのが１本、２本…。右中間に弾丸ライナーでホームラン打たれたことって今までなかったんで…。度肝を抜かれました。こんなバッターいるんだ？と思って」と述懐。「たぶん、外の真っすぐだったと思うんですけど…。右バッターに逆方向にホームラン打たれたのは初めてだったんで。あれは本当にもう、未だに覚えています」と当時の衝撃を打ち明けた。

メジャーでの対戦で驚がくした打者を聞かれた松坂氏は「対戦した中で言うとバリー・ボンズはスゴいですね…」とメジャー最多７６２本塁打のバリー・ボンズ氏の迫力を述懐。「試合前から『勝負避けろ』って言われたのは、もう、そこだけです」と苦笑した。

つづけて「最初から、そんな気持ちじゃダメでしょ？って思ってましたけど。ヒットは打たれてないですけど、すごい厳しいストレートかカットボールか…。ライトのポール際に特大のファール打たれてるんですけど。やっぱ、すっごいな…って思いましたこんな打ち方できる選手いるんだ…と思って」と振り返った。

松坂氏は、ボンズ氏を「本当に（スイングの）直前まで打つのか打たないのか分からない感じです。見送ってくるのかな？って所を、ギュッ！と回転してバットが出てきて。たぶん、松井（秀喜）さんに対しても同じ感覚を持ってる人はいるんじゃないですかね」と話した。

最後に松坂氏は、日米で伝説的な安打製造機として活躍したイチロー氏の名を挙げ「何がスゴいかって…。初対戦のときに、本当にどこに投げてもバットが出てくるようなイメージがパッて出てきて」と述懐。

野球漫画の「県立海空高校野球部員 山下たろーくん」に登場する好打者・北野の名を例に「北野って左バッター。構えて、ピッチャーが向くと、どこに投けてもバットが出てくる…」と、イチロー氏と対峙したときのイメージが漫画の名場面と全く同じだったと説明。「北野だ…。漫画の世界にいるような人いるんだな…って」と初対戦の衝撃を打ち明けていた。