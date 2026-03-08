60歳の“マエノリ”前田典子、レイヤーたっぷりの新ヘア披露「すごく素敵」「完璧 美しい〜」 美髪の秘訣も明かす
モデルの“マエノリ”こと前田典子（60）が7日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカットを報告し、新ヘアを披露した。
【写真】「すごく素敵」レイヤーたっぷりの新ヘアを披露した前田典子
前田は「髪切ったぁ〜」と報告し、動画を投稿。美容師に髪を整えられながら、顔周りに動きの出た華やかなレイヤーカットの仕上がりを、満足げな笑顔で披露している。
投稿では「大人のレイヤーカット ハイレイヤー＆バタフライヘアーカット ロングヘアーでも前髪や顔まわりに変化つけるだけで新鮮になるよ」と新しいヘアスタイルを紹介した。
さらに、ファンからよく聞かれるというヘアケアについて、「毛染めしてない パーマしてない 頭皮マッサージする ちゃんとドライヤーする 良く寝て 栄養、たんぱく質をとる」と、若々しい美髪を保つための習慣やこだわりを明かし、「あとは遺伝 親に感謝」ともつづった。
この投稿には、「すごく素敵です」「すべて完璧 美しい〜」「カッコいい」「真似っこさせて頂きます」などの声が寄せられている。
