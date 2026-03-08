フットボールアワー後藤輝基、無印良品の“最近のイチ推し”告白→「コロナ前にワープしたんかと」「めっちゃワロタ」
フットボールアワー・後藤輝基が、8日までに更新された「ざっくりYouTube」の動画で、発見したという「無印良品の最高傑作スイーツ」を語った。
【動画】フット後藤輝基、無印良品のバームクーヘンを熱く語る
千原ジュニア、小籔千豊、フットボールアワー（岩尾望、後藤）によるYouTubeチャンネル。最新動画では、後藤は「皆さん、無印良品って何のために行きますか？」と切り出し、ジュニアは「靴下、全部、無印やわ」、小籔は「無印良品好きよ。若い時はギンガムチェックのシャツ買いに行くとか」などと反応。
岩尾は、無印良品に立ち寄った際にカレーを買ったと言うと、後藤は「カレー好きの人からすると、無印良品はもはやカレー屋さんだと言うぐらい」としつつ「これは今や当たり前」とやんわり。
後藤は「（カレーではなく）最近のイチ推し知ってます？」と向けて「皆さん、いろんなところで買い物してレジ行きますよね。レジの手前の横の棚、見てくだい。バームクーヘンめちゃめちゃ置いてるんです。そのバームクーヘンの種類の多さ、知ってますか？」と得意げ。
これに対して、小籔は「コロナ前にワープしたんかと思った」「コロナ前でもちょっと古い（情報）」と、視聴者の声を代弁。
バームクーヘンは無印良品の定番アイテムともいえるが、後藤がスイーツを食べるようになったのは、1〜2年前からで「超新鮮」だという。種類の多さなどを熱く語った。
4人らしいトークとなり、ファンからは「バウムクーヘンかなって思ったらほんとにそうやった笑」「30年前から大人気ですよ（笑）むしろ懐かしい」「めっちゃワロタ」など、多数の声が寄せられている。
