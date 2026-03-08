「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 韓国代表４−５台湾代表」（８日、東京ドーム）

韓国代表が延長タイブレークの末に敗れて１勝２敗となり、決勝トーナメント進出に暗雲が漂う結果になった。試合後、ベンチではドジャースのキム・ヘソン内野手がベンチから動けず涙するシーンもあった。

１点を勝ち越された直後の延長十回１死三塁、キム・ヘソンが打席に入る。一打同点の絶好機も前進守備の一塁手の正面へのゴロとなり、本塁タッチアウト。柳監督がチャレンジを要求するも認められず。キムは決死の二盗を決めて得点圏に進んだが、ホームには届かなかった。

歓喜に沸く台湾ナインをベンチで呆然と見つめたキム・ヘソン。他の選手たちがベンチ裏へ引き揚げる中、座ったまま動くことができなかった。そしてうつむき、涙を流す様子が中継カメラに映し出された。その近くではジョーンズも呆然とグラウンドを見つめた。

これを見た日本のファンも「ヘソンの涙はグッとくる」「ヘソンくん泣くな 最後の盗塁できるならキミは強い」「ヘソン顔上げてまた明日頑張れ！」とＸにつぶやいていた。