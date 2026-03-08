バレー・盒桐選手、兄＆愛犬とのプライベートショットに「超きちょー」「笑顔が見れてちょっと安心」の声
バレーボール選手の郄橋藍さんは3月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。兄・塁選手と愛犬とのプライベートショットを披露しました。
【写真】高橋藍選手、兄＆愛犬とのプライベートショット！
コメントでは「きれーに後ろ向いてますね笑」「後頭部が可愛いんです〜」「この雰囲気めっちゃ癒されます」「超きちょーな、プライベートありがとうございます」「笑顔が見れてちょっと安心」「ゆっくりリフレッシュしてね」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「この雰囲気めっちゃ癒されます」藍選手は「ヨグはなかなかカメラ目線くれません」とつづり、1枚の写真を投稿。砂浜で撮影した、兄で同じくバレーボール選手の高橋塁選手、愛犬・ヨグとのプライベートショットを披露しています。塁選手に抱っこされているヨグは、残念ながら後ろ姿しか見えませんが、藍選手、塁選手はリラックスしたような笑みを浮かべています。
「カメラ目線いただけました」2月20日の投稿では「ドアップ写真の4コマ カメラ目線いただけました」とつづり、今回の投稿では後ろ姿しか見られなかった愛犬・ヨグと藍選手が並んだアップの写真を公開しています。ファンからは「お顔が似てきたよ」「藍くんヨグくんドアップでも可愛い」「尊いです」「飼い主に似るって言うけど…ヨグ君もイケメン」「こんなに可愛いィィ犬に負けないビジュって」などの声が寄せられました。
