快適性とスポーティな走りを両立する最新技術

ホンダは、2026年3月20日から順次開催される「第42回 大阪モーターサイクルショー2026」、「第53回 東京モーターサイクルショー2026」、「第5回 名古屋モーターサイクルショー」に、さまざまなカテゴリーの二輪車を出展します。

多彩なジャンルで豊富なラインナップを誇るホンダが国内で披露するCB1000GTは、2025年11月にイタリア・ミラノで開催されたバイクの見本市「EICMA 2025」で世界初公開されたモデルで、国内への導入が予定されています。

CB1000GTの開発コンセプトは、「High Performance Tourer -速く、遠くまで快適に-」とされており、スポーツネイキッドモデルが持つ高いパフォーマンスや操る楽しさと、ツアラーに求められる快適性や積載性を高次元でバランスさせることを目指して開発されました。

パワーユニットには、CB1000 ホーネットに搭載され定評のある排気量1000ccの水冷4ストローク・DOHC・直列4気筒エンジンをベースに、専用のFI（フューエルインジェクション）セッティングとスロットルバイワイヤ（TBW）システムを採用。力強い出力特性はそのままに、スロットルの開け始めの出力をより滑らかにすることで、長距離ツーリングにおけるライダーとパッセンジャーの疲労軽減に寄与します。

車体は、CB1000 ホーネットのスチール製ダイヤモンドフレームをベースとしつつ、シートレール部を新設計。パッセンジャーの同乗や荷物の積載に配慮し、走行時の車体安定感を高めています。

サスペンションには、電子制御サスペンションEERA（Electronically Equipped Ride Adjustment）を標準装備。6軸IMU（慣性計測装置）による車体姿勢やECUのエンジン制御情報、車輪回転速度などから走行状態を把握し、前後サスペンションの減衰力を最適化。路面状況に適した高度な減衰力自動調整を可能にしています。

スタイリングは、開発コンセプトである“High Performance Tourer”を体現。精緻なハイパフォーマンスエンジンを中心に、シャープな造形のフロントカウル一体型シュラウドが、グランドツーリングにふさわしい快適性をイメージさせます。フロントカウルには、5段階・上下81mmの調節幅を持つアジャスタブルスクリーンを採用し、高いプロテクション性能とニュートラルなハンドリング特性を両立させています。

電装・制御系では、スポーティな走行から長距離ツーリングまで、幅広いシチュエーションで快適な走りを楽しむための先進装備が採用されています。ライディングモードは、出力特性やサスペンションの減衰力特性を組み合わせたSTANDARD、SPORT、RAIN、TOURの4モードに加え、好みに応じて調整可能なユーザーモードも設定可能です。

また、発進・停止時以外のクラッチ操作を不要にするクイックシフターや、スマートフォンとバイクをBluetoothで接続し、通話やナビゲーション機能などを利用できる「Honda RoadSync」も標準搭載されています。

このほか、積載性を向上させるトップボックスやパニアケース、快適性を高めるハイスクリーンやコンフォートシートなど、豊富な純正アクセサリーも用意。国内への早期導入に期待がかかります。