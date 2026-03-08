パタゴニアの「ポケットに入るフリースネックゲイター」が朝晩の冷え込みから助けてくれた
しっかり防寒したつもりで出かけても、朝晩はやっぱり寒いですね〜。
まだ寒い日が続くのか。 というゲンナリした気持ちを払拭する為に、防寒アイテムをひとつ新調しました。
これ、もっと早く買えばよかった……。
ふわふわな肌触りのフリースネックゲイター
パタゴニアの人気定番商品「マイクロD・ゲイター」。
River Rock Green、Black、New Navyと単色のシンプルなカラーリングに加え、こちらのSoft Spirea: Dried Vanillaという柄の4色展開。
なかなか迫力のある柄ですが、色自体は落ち着いていて普段使いもしやすそうということで選びました！
リサイクル・ポリエステル100％素材が使われたマイクロデニール・フリース生地が二重になっているので保温性が高く、片面が濡れてしまっても裏返して使うことができるのも二重構造のいいところ。
内側に長〜い洗濯表示等のタグがついているので、このまま使うと首にチクチクとタグが当たって気になるという方が多いと思います。
私は切って使うことにしました。
装着した瞬間から暖かい！
装着してみると、なるほど！
長い期間、人気な商品というのがよくわかります。
つけた瞬間からしっかり暖かく、ふわふわな肌触りがかなり気持ちいい。
伸ばすと鼻が隠れるぐらいの長さ。
ネックゲイター全般に言えることですが、ランニングやサイクリングなどの運動時につけても邪魔にならない快適さ。
やっぱり普段使いでもラクでいいですね〜。
アウターの衿が高くてマフラーだと首回りが渋滞しちゃう！ なんて時でもスッキリ防寒できますよ。
家の中でも活躍中
重量は48gと軽く、小さく丸めて持ち歩けるので使ってない時の携帯もまったく苦になりません。
家で作業している時に「なんか首元が寒いな〜」ということがよくあるので屋内でも活躍中！
パタゴニアの「マイクロD・ゲイター」は、手放せないお気に入りアイテムになってくれました。
Photo: OGMAX