「ピッチ脇に来たら大歓声」「もっと早くだしてくれ」59歳カズが開幕戦以来の出場！ 後半ATからの登場にファンの反応は？「ゴールが見たかった」
三浦知良を擁する福島ユナイテッドFCは３月８日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第５節で、AC長野パルセイロとホームで対戦。４−２で勝利した。
この一戦でカズはベンチ入り。同じく控えからのスタートとなった前節のジュビロ磐田戦では最後まで出番が訪れなかったが、今節は90＋３分から投入された。
開幕節のヴァンフォーレ甲府戦以来の出場となった59歳に、SNS上では「キターーー！」「ゴールが見たかった」「もっと早くだしてくれ」「ピッチ脇に来たら大歓声」「感動した」「あつい」「あと数分早くても良かった」といった声が上がっている。
ファンは、プレータイムの少なさに少し不満げのようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】Jリーガーが好きな女性タレントは？長澤まさみ、ガッキー、広瀬すずらを抑えての１位は…
この一戦でカズはベンチ入り。同じく控えからのスタートとなった前節のジュビロ磐田戦では最後まで出番が訪れなかったが、今節は90＋３分から投入された。
開幕節のヴァンフォーレ甲府戦以来の出場となった59歳に、SNS上では「キターーー！」「ゴールが見たかった」「もっと早くだしてくれ」「ピッチ脇に来たら大歓声」「感動した」「あつい」「あと数分早くても良かった」といった声が上がっている。
ファンは、プレータイムの少なさに少し不満げのようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】Jリーガーが好きな女性タレントは？長澤まさみ、ガッキー、広瀬すずらを抑えての１位は…