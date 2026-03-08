MLBではオープン戦が行われ、カブスの今永昇太投手とメッツの千賀滉大投手が先発で登場しました。

今永投手はアスレチックス戦で、先頭から2者連続ヒットを許しピンチを招きますが、3者連続アウトで無失点で切り抜けます。2回に味方から2点の援護をもらいますが、今永投手は3回に2アウトからアスレチック打線につかまりタイムリーヒットで得点を与えると、続く打者に2ランホームランで逆転を許してしまいます。

4回に2つのアウトをとって球数が62球になったところで交代。今永投手は3回2/3を投げ、被安打5、被本塁打1、3奪三振、3失点の成績でした。

千賀投手はカージナルス戦に先発登板。初回は1アウトからライトへのヒットを放たれますが、後続を併殺打に打ち取り、ピンチを脱出。2回は先頭を見逃し三振に抑えるピッチングを見せましたが、2アウトから6番のバエズ選手にホームランを浴び、先制点を献上。さらに3回には9番ウゲト選手にもソロホームランを許し、2失点目を喫しました。

続くバッターをセカンドゴロに打ち取ったところで降板。この日は2回2/3で50球を投げ、被安打3、被本塁打2、2奪三振、2失点の成績でした。