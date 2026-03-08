◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ーオーストラリア（2026年3月8日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」はオーストラリアと対戦する。全勝対決を前に大谷翔平投手（31＝ドジャース）は試合前にグラウンドで異例の3日連続となるフリー打撃に臨んだ。

初戦の6日台湾戦前。エンゼルス時代の2023年9月4日のオリオールズ戦（エンゼルスタジアム）以来914日ぶりとなる試合日のフリー打撃を行った大谷。翌日の韓国戦前、そしてこの日のオーストラリア戦前と異例の3日連続フリー打撃となった。

試合前に準々決勝進出が決まり、米国行きが決まっても、大谷の準備は変わらなかった。この日も準々決勝進出を祝うボードを持ったファンから祝福の掛け声が飛ぶ中、村上と一緒に最終組に登場し快音を連発。桁違いの衝撃音、打球速度、飛距離に東京Dに早くから集結したファンは騒然となった。ケージ裏では吉田、近藤、佐藤輝らと言葉を交わした大谷。韓国戦後の会見で大谷は「まだ時期的にはスプリングトレーニング。調整の一環」とフリー打撃を行う意図を説明した。

途中からは練習を終えた周東ら侍ナインもケージ裏の特等席で見学。ライナー弾、看板直撃弾、看板上の照明直撃弾に相手のオーストラリア選手やスタッフも「Wow！」などと驚きの声を上げながらスマートフォンで撮影していた。

ここまで2戦で6打数5安打2本塁打で打点6、打率.833と驚異的な数字を叩き出している大谷だが、米国での決勝ラウンドへ、そしてワールドシリーズ3連覇が懸かるシーズンへ突き進んでいく。