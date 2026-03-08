新木優子、高級ブランドの白ブラウス組み合わせた“春コーデ”「オシャレウエスティガー」「付き合いたい」
モデル・俳優の新木優子（32）が4日、自身のインスタグラムを更新。高級ブランドの白ブラウスやデニムを組み合わせた“春コーデ”を披露した。
【写真一覧】「可愛すぎ」「カッコいいです！」春らしい爽やかショットを披露した新木優子（13枚）
新木は「ootd」として、春らしい爽やかなショットを投稿。今回の主役は、Sea New YorkとSezaneがコラボした、繊細なレースやフリルが印象的な白いブラウスとニットベスト。そこに、アンバサダーを務めるDiorのデニムを合わせ、甘さとカジュアルさを絶妙なバランスで両立させている。
さらに、バッグにはミニマルな美しさで人気のThe Row、足元にはIsabel Marantをチョイスしていた。
コメント欄には「オシャレウエスティガー」「付き合いたい」「めっちゃ綺麗」「スタイルいい」「素敵」「可愛すぎ」「カッコいいです！」などの声が多数寄せられている。
