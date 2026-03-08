岡田紗佳、麻雀と芸能の比重を告白 “役満ボディ”スリーサイズ質問にピシャリ「知らないです（笑）」
プロ雀士でモデルの岡田紗佳が8日、都内で『岡田紗佳2026年4月〜2027年3月カレンダー』イベントを開催した。
【写真】表紙カットを手に…笑顔を浮かべる岡田紗佳
お気に入りのカットについて「ファッションっぽい撮影でした。（写真を見ながら）なんて言ったらいいかわからない上着じゃないですか（笑）。ポージングとかも新鮮でした」とにっこり。出来栄えの点数については「いつものやつですね…卓上カレンダーが初めてだったので、私が初めてあがった役満が、四暗刻単騎待ちだったので、3万2000ということにしてください」と声を弾ませた。
多岐にわたる活動を行っている岡田だが、報道陣から「麻雀と芸能の活動の比重は？」と向けられると「麻雀が60、芸能等々が40っていう気持ち。麻雀の仕事がなかったら、今の立ち位置にはなってなかったと思うので、常に麻雀の方を怠らずにやっていきたい」と宣言。「練習は常日頃から、AIを使って勉強したりもします。今のAIって、答えを返してくれるので、それを見て『ふーん』っていう。なるほど、これがオーソドックスなんだなって思いながら、自分なりの正解を探しています」と打ち明けた。
“役満ボディ”との異名をとる岡田だが「腹筋って鍛えなくても割れるんです。脂肪が消えたら…」と明かす一幕も。報道陣から、スリーサイズについて質問を受けると「知らないです（笑）。（プロフィールを確認すればいい？）あれも17歳で測ったきりなので」とあっけらかんと語っていた。
