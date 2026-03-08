プロ雀士にしてモデル、タレントなどマルチに活躍する“役満ボディー”の持ち主、（32）が8日、都内で行われた「岡田紗佳2026年度卓上カレンダー」発売記念イベントに出席した。

初となる卓上カレンダーのお気に入りカットでは、見事に割れた腹筋を披露。だが、「特にトレーニングはしていない」という。「私、運動アレルギーを持っていて…」とすると、「昔、体育の時間で運動中に救急車に運ばれたぐらい本当に運動アレルギーなので、ちゃんとした筋トレとかできないんです」と告白。

その上で、「多分、別に腹筋って鍛えなくても割れるんですよ」と続けると、「脂肪がなくなれば。そういうもんでしょ」とサラッと述べた。

自らを「毎日コツコツやるタイプ」とし、「この期間だけ集中するのではなく、日常生活で体調が良くなったりとか、麻雀のためもあるし、体形維持にもなるので、ピラティスに行ったり、食事もヘルシーなものを心がけています」。

世間では“役満ボディー”とされている。「差し支えなければ」と3サイズを聞かれるも、「知らないです。知ってます？ 自分のサイズ？」とし、「プロフィルも17歳の時のもの」と更新していないことを明かした。