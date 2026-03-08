◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）

侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日、勝てば１位突破が決まるＷＢＣ１次ラウンド第３戦・オーストラリア戦（東京ドーム）前の練習に、フリー打撃を行った。３試合連続で試合前にフリー打撃を行うのは異例だ。オーストラリア代表のナインも熱視線を送る中、１セット目は６スイング中３発。２セット目は、５スイング４発で右翼ビジョン直撃弾には球場からどよめきが起こった。計１５スイング中９発。圧巻の“ホームランショー”となった。

ＷＢＣ初戦だった台湾戦（東京ドーム）前には、フリー打撃で２１スイングで１０本がサク越え。試合前にフリー打撃を行うのは右脇腹を負傷してその後の試合に出られなかった２３年９月４日（日本時間５日）以来、９１３日ぶりだった。すると直後の試合では、２回１死満塁で先制の満塁本塁打を放ち、チームを１３―０の７回コールド勝ちに導いた。４打数３安打５打点の大暴れだった。

７日の韓国戦前もフリー打撃。右翼ビジョンを超える推定飛距離１５０メートル弾を放つなど２６スイングで５本が柵越えで、韓国ナインの視線も集めた。２試合連続で試合前にフリー打撃を行うのは２３年３月のＷＢＣ準決勝、決勝（米マイアミ）以来だったが、試合では３回の２打席目に同点弾。２試合連続弾を放った。

韓国戦の試合後には、２１年以降はあまり行っていなかった試合前のフリー打撃を連日行っていることについて「時期的にはまだスプリングトレーニング（春季キャンプ）の時期。その時期は外で打つことはけっこうある。その習慣のひとつとして体も、スイング自体も定まっていない時期ではある。外でしか確認できないことをまず確認する時期ではある。その一環として、大会期間中ですけど、しっかり振るという意味では外で打つのもいい調整になる」と説明していた。

この日は「天覧試合」。勝てば１次ラウンド１位突破も決まる特別な一戦だが、大谷は試合前から入念に準備を進めた。