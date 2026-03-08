タレントのビートたけしが８日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演し、今後、起こりうる自然災害についての心構えを口にする一幕があった。

この日の番組では、今後、あってもおかしくはない富士山大噴火など大災害の発生による首都圏の生活・交通などに及ぼす混乱について特集。

番組の最後に、たけしは「ずっと富士山（噴火）も地震も言われると、ぞっとするなあ」とポツリ。

「やっぱり仕事で東京の首都高速使って、いろんな所に行くんだけど、これ、大丈夫かな？って思っちゃうよね」と率直に口にすると「あと、地下鉄の（路線）地図もそうだけど、これだけうまいこと入り組んで作ったのはすごいことしたなあって。これがちょっと破綻したら大変なことになるなあって思うけど、それを計算して作ってるんだろうから大丈夫だとは思うんだけど…」と口に。

「今、安全対策は一番すごい所に住んでいるつもりだから、どこに行っても同じだろうって、もうあきらめてるね」と現在の住居について明かし、共演のエッセイスト・阿川佐和子さんに「みんな、たけしさんの家に行こう」とツッコまれていた。