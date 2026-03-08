◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 韓国４―５台湾＝延長１０回タイブレーク＝（８日・東京ドーム）

台湾が韓国に延長１０回タイブレーク勝ち。２勝２敗で１次ラウンドを終え、突破への可能性を残した。この結果、２勝０敗の日本は１次ラウンド突破が決まった。

台湾は韓国の投手陣に計３発を浴びせるなど、強打で立ち向かった。試合は４−４で延長に突入。無死二塁から一犠打を選択すると、主将のチェン・ジェシェンが代走で出場。５日のオーストラリア戦で死球を受けて、左手人さし指を骨折したにもかまわずに、執念のヘッドスライディングで間一髪セーフ。チャンスを拡大すると、次打者のスクイズで勝ち越しのホームを踏んだ。

勝利が決まると、台湾ナインはベンチから飛び出して感情を爆発。ベンチに戻ったチェン・ジェシェンは感極まって涙を流した。

その姿を見たファンはＳＮＳで「陳傑憲がかっこよすぎてほんとどうしよう……」「代走陳傑憲あまりにも伝説すぎて痺れた」「陳傑憲がひたすらにカッコイイ」「男女関係なく国境超えて誰が観てもカッコいい」「陳傑憲のファンになりそう。漢の中の漢すぎる」「英雄すぎる涙」「陳傑憲愛してる 最高の野球選手」などの感動したという声が沸いている。