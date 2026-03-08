◆ＷＢＣ １次ラウンド Ａ組 プエルトリコ４×―３パナマ＝延長１０回（７日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）

パナマが延長１０回タイブレイクで逆転サヨナラ負け。プエルトリコ戦の金星を逃した。チームにとって痛恨だったのは２―１とリードした９回、バルドナード（巨人）の押し出し四球で同点に追いつかれたことだったろう。

バルドナードは８回２死一塁の場面に５番手で登場。４番コルテスをフルカウントから三ゴロに仕留めた。そして、迎えた９回、先頭打者を右飛に抑えたが、四球と安打で１死一、三塁。ここでバスケスを浅い右飛に仕留めてゲームセットまであと１アウト。ところが、続く打者をカウント３―１から歩かせると、大観衆のプエルトリコの大声援に怖じ気づいたのか、カストロ（ロッキーズ）への投球はすべて大きく外れるストレートの押し出し四球。熱狂するスタジアムとは裏腹にバルドナードはマウンドの回りを呆然と歩き回るのが精一杯だった。

マヨルガ監督は「彼（バルドナード）はウチのクローザー、彼を信じていた」。現地メディアから２死一、三塁からのｓ・ルーゴへの２球目、３球目がストライクではとの質問が飛んだが「審判は仕事を遂行しただけ、審判が判定したものに従うしかない」と話していた。

試合は延長１０回に逆転サヨナラ負け。勝っていればバルドナードの気持ちも癒やされたはずだが、敗れたことで改めて心の傷が深くなったのではないだろうか。