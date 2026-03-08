「テラハ」出身美女、サッカー選手夫＆娘2人顔出しのひな祭りショット公開「お姫様がいっぱい」「幸せが伝わってくる」の声
【モデルプレス＝2026/03/08】リアリティショー「テラスハウス」の軽井沢編「TERRACE HOUSE OPENING NEW DOORS」に出演していた田中優衣が3月7日、自身のInstagramを更新。ひな祭りでの家族顔出し4ショットを公開し、注目を集めている。
【写真】「テラハ」29歳美女「みんな雰囲気そっくり」次女の初節句に家族顔出しショット
田中は「我が家のひな祭りと共にご報告」と題し、6年間務めていたアパレルブランドのプロデューサーを卒業することを発表。「次女が生まれたこのタイミングでの卒業がベストだなと思いました」と心境を明かし、ひな祭りの食卓を囲む、微笑ましい家族4ショットを披露した。
また、「会社を辞めるか迷ってた時、まだ結婚もしてない裕太郎くんが『俺がいるから好きなことしたら？』と言ってくれたあの時の太郎くん！本当に結婚して色んなこと支えてくれてありがとね！」と、夫でサッカーの袴田裕太郎選手への感謝もつづっている。
この投稿に「次女ちゃん、初節句ですね！おめでとうございます」「お姫様がいっぱい居る」「6年間お疲れさまでした」「新しい門出、応援してます」「袴田選手、かっこよすぎて泣ける」「なんて素敵なエピソード」「幸せが伝わってくる」「みんな雰囲気そっくり」といった反響が集まっている。
「テラスハウス」では“史上最強の天使”と呼ばれた田中。入居時は男性と手を繋いだこともないというピュアな21歳だったが、シーズン女性メンバーでは最長の8ヶ月間「テラスハウス」で過ごした。2021年8月16日に袴田選手と結婚。2024年1月に第1子、2025年9月に第2子の出産を発表した。2026年3月に6年間務めたアパレルブランドのプロデューサー卒業を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「テラハ」29歳美女「みんな雰囲気そっくり」次女の初節句に家族顔出しショット
◆田中優衣、ひな祭り家族4ショット公開 ブランドプロデューサー卒業を報告
田中は「我が家のひな祭りと共にご報告」と題し、6年間務めていたアパレルブランドのプロデューサーを卒業することを発表。「次女が生まれたこのタイミングでの卒業がベストだなと思いました」と心境を明かし、ひな祭りの食卓を囲む、微笑ましい家族4ショットを披露した。
◆田中優衣の投稿に反響
この投稿に「次女ちゃん、初節句ですね！おめでとうございます」「お姫様がいっぱい居る」「6年間お疲れさまでした」「新しい門出、応援してます」「袴田選手、かっこよすぎて泣ける」「なんて素敵なエピソード」「幸せが伝わってくる」「みんな雰囲気そっくり」といった反響が集まっている。
◆田中優衣、サッカー・袴田裕太郎選手と2021年に結婚
「テラスハウス」では“史上最強の天使”と呼ばれた田中。入居時は男性と手を繋いだこともないというピュアな21歳だったが、シーズン女性メンバーでは最長の8ヶ月間「テラスハウス」で過ごした。2021年8月16日に袴田選手と結婚。2024年1月に第1子、2025年9月に第2子の出産を発表した。2026年3月に6年間務めたアパレルブランドのプロデューサー卒業を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】