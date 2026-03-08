元TOKIOの松岡昌宏（49）が8日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。緊張の和らげ方で持論を明かした。

リスナーから「松岡さんは緊張されないと思いますが、緊張、和らげる方法あれば教えてください」とメッセージが寄せられ、松岡は「手のひらに3回“人”って書いて飲むみたいなのはやりますよ。緊張しないことはないですよ。“大丈夫、俺は緊張してないぞ”って自己暗示をかけるんで」とキッパリ。

「例えば舞台の初日、ゲネプロとか、ライブの時もそうですよ。ドラマでもちょっと出来上がっている現場に行ったりして一発目にやる時っていうのはやっぱ緊張感もあるし、緊張もしますけど」としつつ「それを“大丈夫だ、大丈夫だ”って自己暗示をかけるのが我々の商売は長けてるんだと思います。そうしないと、緊張をお客様に見せるわけにいかないみたいなところがあるので」とした。

そのうえで「これはよく我々の先輩、東山（紀之）先輩がよくおっしゃっていたことで、この言葉に尽きるなと思うのは“本番は稽古のように、稽古は本番のように”。稽古で思いっきり、緊張感持ってやっていれば、本番になった時、さほどズレが生まれないっていう。緊張っていうのは、失敗したらどうしようとか、何かあったらどうしようっていうこととか、そういうことで緊張したり、リラックスするためには緊張しないぐらい稽古をするっていう。それが一番、緊張を和らげる方法だと思います」と話した。

でも「緊張感がなくなったら終わりですから」とも。「俺だって全然もういつも緊張しますよ。でも緊張するのを見せないだけで。でもいろんな方が緊張しなくなったら終わりだっておっしゃっている。大御所になれば大御所になるほど、“緊張しますよ”っておっしゃいますよ、皆さん」と松岡。「確かに若い時、20代の時よりも今のほうが緊張します。おそらく勢いだけで押し通せることができなくなったのかなって自分は思ってます。物事に分別がついて客観視して、冷静に物事を見れるようになると緊張してしまうっていう。人はそれを成長と呼ぶのかしら」と苦笑した。