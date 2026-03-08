お笑いコンビ、エバースの町田和樹（33）佐々木隆史（33）が7日放送のフジテレビ系「さんまの向上委員会」に出演。先輩芸人のオズワルド伊藤俊介（36）から、女性に目がないことを暴露された。

番組では「エバース町田がヤバい問題」を取り上げた。エルフが町田の遅刻を指摘し、ウエストランド井口浩之は打ち合わせでの態度をスタッフ伝いに聞くなど、町田の悪評について議論した。

伊藤は「女の子に目がないところがある。北海道でエバースと一緒になったときも、ホテル着いて、“1時間後にこのお店”って2人で飯食いに行く約束してたんですけど、お店行ってもコイツが全然来ない。20分ぐらい遅れて来た。『お前何してたの？』って聞いたら、（町田が）『ホテル入ってムラムラしたので風俗行って遅れました』って。“風俗行って遅れました”これは俺我慢したんですけど、『2軒目どこ行きたい？』って聞いたら『キャバクラ行きたい』って。キャバクラ行って、入ってから、出るまでずっと俺に肩入れながら女の子と話してた。キャバクラがその日初めての女の子ならわかるんですけど、風俗行ってるじゃん」と隣の伊藤をブロックするように女の子と話していた町田に不満を爆発させた。

町田は「伊藤さんの方にも間に合う予定だったんですけど、お店の方が5000円プラス払えば、“エクストラ嬢”になりますと。経験豊富で、何年も務めててテクニック、見た目、完璧ですと。5000円払ったんです。で部屋で待ってて、めっちゃキレイな人が来て、『さすがエクストラだ』と。エロいことしてるときに（嬢から）『入って2日』って言われたんですよ。だからエクストラ嬢じゃないんですよ」と告白した。

マヂカルラブリーの村上は「（時間が）伸びた理由にはならないでしょ」とつっこんだ。

町田は「『話が違うじゃないですか』って言いに行こうと思ったんですけど、体がヌルヌルだったんで、1回シャワーを浴びて、フロントに言いに行ったんですけど、エクストラ嬢が別の人にもう行っちゃったと。5000円返すか、この子で15分サービスしますって言われて、15分選んだから、（伊藤との約束に）15分遅刻した」と語り、共演者を笑わせた。

伊藤は「エクストラと15分と俺で俺を選べよ！ なんで2択になってるんだよ」とつっこんだ。

さんまは「これが男や」と笑った。