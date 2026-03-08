プロ雀士にしてモデル、タレントなどマルチに活躍する“役満ボディー”の持ち主、岡田紗佳（32）が8日、都内で、「岡田紗佳2026年度卓上カレンダー」発売記念イベントに出席した。

卓上カレンダーは今回が初。「飾りやすいサイズで仕上がったものを見て、結構自分でもお気に入りです」とご満悦。

お気に入りのカットは黒のレザービキニの上に羽織り、ハットをかぶった1枚。「自分で着て、なんて言ったらいいか分からないじゃないですか」とすると、「なんですかね、ここからここでつながって…。なんて言えばいいか分からないアイテムがちょっと楽しくて」とほほ笑みながら説明。「ポージングとかも新鮮でしたし、ちょっとファッションっぽくもあるし、男性女性どちらが見てもかわいいと思うような写真になってるんじゃないかなと思います」と胸を張った。

自己採点については、恒例のマージャン役の点数で表現。「私が初めてあがった役満が四暗刻単騎待ちだったので、32000点ということにしてください」と“初めて”つながりを強調した。

ファンはもちろん多くの人にオススメだ。「このサイズ感っていうのがなかったので、気軽に手に入れてもらえるんじゃないかなと思います」とする一方で、「会社のデスクに置くにはちょっと刺激気持ち強めかも…」とした。

「ぜひ、自宅に置いてもらって」と続け、「日付が入っていない裏面もあって、今年が終わっても飾っていただけるんじゃないかなと思っています」と楽しみ方を伝授した。

また、「さみしい人にも…」とポツリ。「ダインニングテーブルにおいて一緒に食事をしていただければ」と言うと、聖母のようなほほ笑みを浮かべた。