お笑いコンビ、エバースの町田和樹（33）佐々木隆史（33）が7日放送のフジテレビ系「さんまの向上委員会」に出演。佐々木が町田の行動に対して、見解を語った。

番組では「エバース町田がヤバい問題」を取り上げた。エルフが町田の遅刻を指摘し、ウエストランド井口浩之は打ち合わせでの態度をスタッフ伝いに聞くなど、町田の悪評について議論した。

相方の佐々木は「今日もこの番組自体の事前打ち合わせが、僕らあったんですけど、来なかったです。（町田が休んで）僕1人で打ち合わせしました」と明かした。

町田は欠席した理由について「今までリモートでお何回も参加させてもらってるんですけど、ひとこともしゃべってないんですよ俺。スタッフさんも俺に話しかけてこないんですよ」と語った。また「これ（向上委員会）、打ち合わせしても意味ないでしょ。こんなん一番意味ないでしょ。段取りなんて関係ないんだから」と台本通り進まない番組の内容を指摘した。

明石家さんまは「どうせ展開が打ち合わせ通り行かないから出んでもええかってなったのか」と理由を理解した。

さんまは「相方はコイツ（町田に）にキレないのか」と聞くと、佐々木は「僕も怒ったりすることもあるんですけど、度が過ぎると逆ギレされちゃうんですよ」と答えた。

さんまは「なんで逆ギレすんねや、大事な仕事やねんから」と聞くと、町田は「何回も怒られているんですけど、『直して』って言われるんですよ。あくびした、直す。次なんかやる、また直す。どんどん直ってるのに、また過去のこと言ってくるんで」と主張した。

さんまは「奥さんみたいな感覚だ。遅刻したのに前のこと言われるわけやろ？それは昔のこと言われると男としてちょっと腹立つねん」と話すと、佐々木は「なんで俺が悪いんですか」とつっこんだ。さらに陣内智則が「それとこれとはまた別じゃないですか」とつっこんだ。