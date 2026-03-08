米歌手レディー・ガガ（39）が6日、歌手ブルーノ・マーズのラジオ番組「Romantic Radio」に出演して近々挙式することを明かした。ガガは事前録音されたメッセージで、「婚約者とずっと旅をしてきましたが、もうすぐ結婚します」と宣言。そして「私たちのために特別な曲を選んでもらえませんか」とリクエストした。

これにマーズは「この声は、信頼する友人のレディ・ガガだ」と反応。「夫になる人に捧げる曲を探しているのなら、私の新アルバムに収録されている1曲目の『Risk It All』をお勧めする」話し、ガガと婚約者の起業家マイケル・ポランスキー氏に曲を捧げた。

ガガもマーズも「もうすぐ」の時期については言及しなかったものの、ポランスキー氏は昨年11月にローリングストーン誌のインタビューで派手は挙式ではなく、プライベートな式にしたいと語っていた。挙式の準備が順調に進んでいるものと見られる。

2024年のパリ夏季五輪の会場でガガが、2019年頃から交際しているポランスキー氏を「私の婚約者」と呼んだことから婚約が発覚。同年9月、ベネチア国際映画祭に参加した際に、報道陣の前で大きなダイヤモンドの婚約指輪を披露して話題を呼んだ。（千歳香奈子）