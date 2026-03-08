お笑いコンビ、エバースの町田和樹（33）佐々木隆史（33）が7日放送のフジテレビ系「さんまの向上委員会」に出演。町田が単独ライブ当日のネタ合わせに5時間遅刻した理由を告白した。

番組では「エバース町田がヤバい問題」を取り上げた。エルフが町田の遅刻を指摘し、ウエストランドの井口浩之は打ち合わせでの態度をスタッフ伝いに聞くなど、町田の悪評について議論した。

相方の佐々木は「ネタ合わせも、『この日にネタ合わせしよう』って決めた時間とか平気で5時間とか来なかったりします」と明かした。

共演者は「5時間!?」と驚き、ずん飯尾和樹は「遠くに住んでんのか」とガヤを入れた。明石家さんまは笑いながらも「遠くやったら早く出たらええやん」とつっこんだ。

佐々木は待たされている間について「その日は単独ライブがあったので、怒ってる場合じゃないので、とにかく町田が来たら始められるように。5時間前に集まってネタ合わせして本番迎えるつもりだったんですけど。結局1時間前ぐらいに来て」と明かした。

さんまは「お前そのときは何やった」と遅刻した理由を聞くと、町田は「前日ぐらいに、大谷翔平さんが寝てるマットレスを買ったんですよ。高いやつを買ったらぐっすり。気持ち良くて」とまさかの理由を述べ、スタジオは爆笑に包まれた。

さんまは「これはしゃあないわ」と爆笑するも、佐々木は「しゃあなくないよ！」とつっこんでいた。

さんまは「大谷は寝ることがトレーニング」と解説すると、マヂカルラブリー村上は「大谷じゃないでしょアイツ（町田）は。アイツは多少寝てなくたって大丈夫ですよ」とつっこんだ。

佐々木は「たしかに（町田が）ネタ覚えるのめっちゃ早かった」と最高級寝具の効果を実感していた。