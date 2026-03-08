「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・最終日」（８日、琉球ＧＣ＝パー７２）

通算１４アンダーで２位に２打差をつけてスタートした佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝がこの日３バーディー、１ボギーの７０でラウンド、通算１６アンダーで、この日５アンダーと猛追してきた永井花奈を１打差で振り切って、通算５勝目を手にした。

ジャンボアカデミー創設前から故・尾崎将司氏に師事してきた“０期生”。この大会には、１６日にお別れの会が開催されることもあり「そこでいい報告が出来たら」という思いで臨んだ。

初日は１アンダーだったが、２日目にはコースレコードに並ぶ６２のビッグスコアをマーク、一気にトップに躍り出た。

さらには第３ラウンド、７番までボギーを叩かない安定感で、記録の残る１９９０年以降では最長となる開幕からのノーボギー４４ホールの新記録を樹立。

そして“締め”が、２００３年の不動裕理以来となる、前年度女王の開幕戦勝利だ。３番までに２つのバーディーで２位・永井とは６打差に開いた。しかし後半、佐久間はすべてパー。一方の永井が着実にスコアを伸ばしてきた。１７番を終えた時点で２打差。それでも佐久間は「苦しい、と思った場面はなかったですね」という。

１８番、バーディーパットを残した永井より先に、ウイニングパットを沈めて拳を２度、握りしめた佐久間。「以前なら焦っていたでしょうけど、今は自分のプレーに集中できています」と、メンタルでも大きな成長を遂げている。

お別れの会では「ありがとうございました。開幕戦、優勝することができました。これからも頑張るので、見守ってください、と伝えます」と佐久間。「まだまだ始まったばかりだぞ、と言われそう」とも。そのゲキに応えるべく「年間５勝、メジャー制覇」の目標に、また進み始める。