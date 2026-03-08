「おおさかシネマFESTIVAL2026」が8日、大阪市内で開かれ、表彰式に豪華俳優陣が登壇した。

その中で「てっぺんの向こうにあなたがいる」で主演女優賞の吉永小百合（80）は長崎五島列島の新上五島町での同映画上映会のため表彰式を欠席。VTR出演した後、オンライン生中継で再びスクリーンに登場した。

VTRでは「上映会には島の1000人の方が集まります」と紹介。その後、オンラインで生出演して、「表彰式に出席できずすみませんでした」と謝罪した。同映画で監督賞の阪本順治氏、撮影賞の笠松則通氏、助演男優賞の若葉竜也（36）と4人でトーク。“ダジャレ仲間”の阪本監督から「五島は…」と振られると、吉永は「ご当地の1000人」と返して拍手を浴びた。

主人公の女性登山家・多部純子を演じた吉永。「20代の頃は“山ガール”で登山をしていた」と明かしたが今回は富士山の高所での撮影。「樹木がないので滑らないように。年齢的に、皆さんに迷惑をかけないようにしました」と吉永。だが、昔取った杵柄か。阪本監督から「病と戦ってるのに、そんなにスタスタ行かないように」と何度も注意されたとのエピソードも披露された。

吉永の息子役を務めた若葉。反抗的な役かと問われ「反抗期の役は監督が言われた通りにやった」と苦笑い。吉永から「もうちょっと仲のいいシーンを撮りたかった」と言われて恐縮。「手袋を渡すシーンはお互いいい思い出になりましたね」と吉永から言われ「楽しかったです」と目を細めていた。