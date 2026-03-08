お笑いコンビ「エバース」の町田和樹（33）が、7日放送のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。共演者に遅刻癖などの“悪癖”を暴露される場面があった。

「M-1グランプリ2025」のファイナリストで大人気のエバース。しかし、町田についてお笑いコンビ「エルフ」は「遅刻をいっぱいする。タチ悪いのは、人を選んでの遅刻。私たちのラジオに来てもらった時も1時間くらい遅刻した」と暴露した。

続けて「ウエストランド」井口浩之は「この番組と関係ない現場でスタッフさんが言ってた。打ち合わせで町田が遅れて入ってきて、だるそうにあくびとかして。スタッフさんが“あの人、凄いですね…”って。もう悪評が広まってる可能性がある」と指摘した。

さらに、相方の佐々木隆史も「この番組の事前打ち合わせにも来なかった。僕1人で打ち合わせした」と暴露。一連のタレコミに、町田は「これまでにリモートで何回か打ち合わせしていて、俺、一言もしゃべってないんです。スタッフさんも俺に話しかけてこない。打ち合わせしても意味ないでしょ」とまさかの開き直り。共演者から「それでも（打ち合わせ）行け！」とつっこまれていた。