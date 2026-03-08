【あすから】チョン・ギョンホ＆パク・ソンウン、イギリスBBCの名作をリメイク これまでにない捜査ドラマ…韓国ドラマ『ライフ・オン・マーズ』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のチョン・ギョンホ、パク・ソンウンが主演する韓国ドラマ『ライフ・オン・マーズ』（全16話）が、あす9日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週月〜金 前7：00〜）
【場面ショット】イギリスBBCの名作をリメイク…韓国ドラマ『ライフ・オン・マーズ』
同作は、イギリスBBCの名作『時空刑事1973 ライフ・オン・マーズ』のリメイク版。2018年から1988年にタイムスリップした頭脳派刑事が孤軍奮闘する捜査劇。
『純情に惚れる』や『賢い医師生活』など、幅広いジャンルの作品で活躍するチョン・ギョンホや、硬派な役から悪役まで幅広くこなす演技派のパク・ソンウンをはじめ、個性的な俳優たちが集結。ソウルオリンピックで街が賑わう1988年を舞台に、2018年からやってきた頭脳派刑事がアナログ捜査で事件の真相を追う、これまでにない捜査ドラマ。
脚本を『キスして幽霊！〜Bring it on, Ghost〜』のイ・デイルが手掛け、演出を『グッドワイフ〜彼女の決断〜』のイ・ジョンヒョが手掛けた。
■あらすじ
2018年の連続殺人の容疑者を追っていた刑事ハン・テジュ（チョン・ギョンホ）。殺人魔を追っている最中に銃で撃たれてしまう。目が覚めた彼の前には1988年の世界が広がっていた…。夢なのか現実なのか分からない状況のまま、テジュは仁城（インソン）市西部警察署の班長として赴任することになる。科学的思考なんて皆無のアナログな捜査方式のカン・ドンチョル（パク・ソンウン）率いる1988年の刑事たちと共に事件を解決しながら、自分が追っていた連続殺人魔の痕跡を見つけ、失った記憶の秘密に近づくことになるのだが…。
■演出
イ・ジョンヒョ
■脚本
イ・デイル
■キャスト
チョン・ギョンホ、パク・ソンウン、コ・アソン、オ・デファン、ノ・ジョンヒョン
（C）Studio Dragon Corporation, Based upon the original series produced for the BBC by Kudos Film and Television, distributed by BBC Studios
