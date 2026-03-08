ゆりやんレトリィバァ、小田切ヒロ氏のメイクで“別人級”に変身 「誰かと思ったらゆりあん!!!」「さすがヒロさま」「人の良さを引き出す天才」と反響続々
お笑い芸人のゆりやんレトリィバァ（35）が8日、ヘアメークアップアーティストの小田切ヒロ氏のインスタグラムに登場。ばっちりメイクの“別人級”ショットが公開された。
【写真】「誰かと思ったら」小田切ヒロ氏のメイクで“別人級”に変身したゆりやんレトリィバァ
ライフスタイル誌『CREA』の2026年春号に登場したゆりやんと小田切。投稿では、小田切がメイクを施したゆりやんの表紙＆撮影カットを公開。オレンジ色のチークや黄色のアイメイクなど、暖色系のカラーでメイクアップされたゆりやんの姿を披露した。
明るい印象を引き立たせるこのメイク姿に、「かわいい真似したい」「誰かと思ったらゆりあん!!!」「別人みたい 可愛い〜」「色味の使い方がほんとに見入ってしまいます」「ヒロさん、人の良さを引き出す天才ですね ゆりあんの優しい雰囲気と魅力がめちゃくちゃ出てます」「さすがヒロさま」「素晴しすぎる！感動」など、さまざまな反響が寄せられている。
