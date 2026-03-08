「全球に痺れまくりました」二宮和也が日韓戦で衝撃を受けた選手とは 3者連続三振で勝利投手に【WBC】
種市篤暉を「全球に痺れまくりました」と絶賛した二宮和也(C)Getty Images
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を独占配信する『Netflix』で、大会のスペシャルサポーターを務める嵐の二宮和也が3月7日に、自身の公式Xを更新。同日に行われた日本・韓国戦（東京ドーム）で衝撃を受けた選手の名前を明かした。
【動画】侍ジャパンに流れを呼ぶ快投！種市篤暉の3者連続三振をチェック
試合前後を中心に、中継に登場する二宮は「いやぁ、、、もう本当に凄いものを見せて頂いた」と白熱した日韓戦を振り返った。「個人的には一気に2試合みた展開でした。皆様！応援ありがとうございました！！」とファンに感謝すると、「明日もお願いします！！」と8日の豪州戦への応援を呼びかけた。
そして、興奮が収まらなかったのか、40分後の別の投稿では「個人的には種市投手の全球に痺れまくりました」と書き込んだ。ロッテのエースにして、WBC初出場初登板で3者三振の快投を演じ、勝利投手になった種市篤暉を絶賛した。
種市は5-5の7回表から、日本の3番手で登板。試合が膠着状態に入っていた中、先頭のキム・ヘソンを155キロのストレートで空振り三振。キム・ドヨンには146キロ、J.ジョーンズには146キロと、それぞれスプリットで空を切らせ、3者連続三振に斬って取った。
27歳右腕の奪三振ショーで、流れは侍ジャパンに。その裏に二死満塁から3番・鈴木誠也が押し出し四球を選んで勝ち越し。続く4番・吉田正尚の2点タイムリーで突き放した。鮮烈な“デビュー”を飾った種市には、今後の戦いでも、重要な局面で仕事を託されるに違いない。
