「身長153cmなの！？」…フィギュア女子16歳逸材の“驚愕スタイル”に反響続々「素晴らしすぎないか」

岡万佑子のスタイルに反響が続々と寄せられた(C)Getty Images

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権が現地時間3月7日、エストニアのタリンで行われ、女子フリーでは17歳の島田麻央が137.01点をマーク。ショートプログラム（SP）との合計208.91点となり、史上初の4連覇を達成した。

【写真】「16歳とは思えない」フィギュア女子・岡万佑子の姿をチェック

SP2位だった16歳の岡万佑子はフリーで127.40点を記録し、合計197.17点で銅メダルに輝いている。身長153センチながら、長い手足を生かし、華麗なスケーティングで観客を魅了した。

SNS上では「スタイル良すぎやろ」「絶対高身長選手だと思ってた。スタイルが素晴らしすぎないか」「顔が小さくて手足が長いマジック？？ 手足の長さを生かした独特の演技で、本当に素敵！」「久しぶりにとーってもスタイルの良い選手が出てきた〜！」「身長153cmなの！？！？なんてバランスのよいスタイル！！！」と、岡のスタイルの良さに驚きの声が上がっている。



その抜群のプロポーションで多くの反響が寄せられた岡。2030年フランス大会までに、島田と並び今後のさらなる成長が期待される逸材だ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]